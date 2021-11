Notizie Udinese – Incredibile: scelta impensabile / Può cambiare tutto

Dopo la sconfitta per 2-0 contro i nerazzurri, la società friulana ha preso una decisione importante: i dettagli

L' Udinese non sa più vincere. Ennesima gara senza successo. Ieri, i nerazzurri si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta del Tucu Correa . La situazione in classifica è ancora abbastanza tranquilla, ma domenica prossima non sono ammessi passi falsi. Per questo motivo, la società è stata costretta a prendere una decisione forte. Ecco tutti i dettagli .

La società ha deciso: da martedì inizierà il ritiro. La squadra ci resterà almeno fino alla gara di domenica contro il Sassuolo. Questa scelta non deve essere vista come una punizione, ma piuttosto come un' opportunità per riflettere e per unirsi ancora di più. Il gruppo ha bisogno di ritrovare alcune certezze. Dopo le prime tre gare giocate molto bene, i friulani hanno iniziato ad andare in difficoltà. Perdere contro Napoli e Roma non è la fine del mondo, ma guadagnare quattro punti in otto gare è inammissibile. Media da retrocessione. E mister Gotti? Al momento, il tecnico veneto rimane al sicuro. La dirigenza è convinta che presto i risultati arriveranno. Serve avere pazienza. Inutile dire che la partita contro il club neroverde sarà decisiva. In caso di sconfitta, probabilmente, a pagare sarà proprio l'allenatore. Vediamo, allora, i nomi dei possibili successori.