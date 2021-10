Udinese – Il top e il flop dell’incontro odierno: “Beto nell’ombra”

Si conclude l'undicesima giornata di campionato. L'Udinese ha affrontato la società campione d'Italia. Ecco il top e il flop dell'incontro

Si conclude il match tra i neroazzurri e la società bianconera. Una partita proibitiva sul calendario dei bianconeri, che hanno comunque dato tutto. Non mollando un centimetro sul campo. Alla fine la differenza l'hanno fatta i valori in campo. La squadra friulana entra in una piccola emergenza. Ora diventano otto gli incontri senza successi, un po' troppi. Il prossimo match sarà un crocevia importantissimo, contro il Sassuolo non si potrà sbagliare. Intanto andiamo a gustarci il top e il flop di questo match. Sono diverse le sorprese.

Il top

Il migliore in campo oggi è stato sicuramente il neroazzurro Joaquin Correa, anche detto Tucu. Se dobbiamo però dare il premio anche ad un giocatore bianconero la redazione di MondoUdinese sceglie Marco Silvestri. Il portiere friulano è stato a dir poco provvidenziale nella prima frazione ed ha permesso che il risultato non diventasse più grave del previsto. Il duello con Barello è stato spettacolare, un paio di situazioni in cui si sono trovati a tu per tu e tutte e due le volte ha vinto l'estremo difensore ex Hellas Verona. Non solo note positive oggi, ma anche negative. Il flop di giornata non è la prima volta che fa parte di questo articolo, ma solitamente lo si trova nei top.

Il flop

Oggi giocava contro una delle sue due squadre preferite ed esordiva in uno stadio iconico come San Siro. Da lui ci si aspettava molto di più, ma ha deluso la maggior parte delle aspettative. Stiamo parlando di Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto. Il giocatore bianconero è stato fermato senza grossi patemi d'animo da Ranocchia. Dall'incontro odierno deve apprendere tantissimo e sfruttare a suo vantaggio la lezione odierna. Già dalla prossima partita ci si aspetta molto di più, dato che ci ha abituati benissimo.