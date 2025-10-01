News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

La priorità? Tornare alla vittoria o quantomeno al pareggio. Runjaic e i suo non vogliono perdere di vista il lavoro egregio svolto sino a qui e pertanto la scelta dei convocati deve essere quella giusta. Ecco il bollettino dell'Udinese.
Runjaic inizia la conta dei presenti che potranno essere convocati in occasione della gara contro il Cagliari
Tra gli indisponibili gli unici in dubbio potrebbero essere Buksa e Bayo. L'attaccante polacco sta tentando il recupero dall'operazione alle ossa nasali e allo zigomo che comporteranno l'utilizzo della mascherina. Bayo sembra abbia recuperato appieno ed è già tornato in gruppo. Nella sezione degli squalificati c'è ancora Okoye.
Tra i diffidati nessun calciatore dell'Udinese appare nella lista.
