News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

La priorità? Tornare alla vittoria o quantomeno al pareggio. Runjaic e i suo non vogliono perdere di vista il lavoro egregio svolto sino a qui e pertanto la scelta dei convocati deve essere quella giusta. Ecco il bollettino dell'Udinese .

Tra gli indisponibili gli unici in dubbio potrebbero essere Buksa e Bayo. L'attaccante polacco sta tentando il recupero dall'operazione alle ossa nasali e allo zigomo che comporteranno l'utilizzo della mascherina. Bayo sembra abbia recuperato appieno ed è già tornato in gruppo. Nella sezione degli squalificati c'è ancora Okoye.