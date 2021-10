News Udinese – Emergenza totale / Infermeria intasata

La squadra continua ad allenarsi in vista dei prossimi incontri, ma gli stop degli ultimi giorni fanno preoccupare tutti.

Redazione

La squadra lavora sodo e si prepara al prossimo incontro. Si tratta del ritorno del campionato, contro la società rossoblù guidata da Sinisa Mihajlovic. Stiamo parlando del Bologna. L'obiettivo è quello di continuare a smuovere la classifica per avvicinarsi il prima possibile ai 40 punti finali che garantiscono la salvezza. Chissà da lì in poi ambire anche a qualcosa in più. L'avvicinamento al match però non è dei più semplici, sono diversi i giocatori che sembrano essere già pronti a dare forfait. Quella in casa Udinese sta diventando una vera e propria emergenza. Come farà la società di Giampaolo Pozzo? Ecco il punto sugli infortunati.

Difesa e centrocampo

Soprattutto nel primo dei due reparti citati, la squadra veste già una coperta molto corta e se a questo ci aggiungiamo l'infortunio di Nehuen Perez. La situazione si complica in maniera preoccupante. I tre difensori titolari saranno costretti agli straordinari anche alla fine della pausa nazionali. Per quanto riguarda il centrocampo, al momento, l'unico giocatore che ha alzato bandiera bianca è il mediano Mato Jajalo. Comunque per lui fino ad ora c'era stato pochissimo spazio. Questo conduce Wallace ad una titolarità sempre più sicura, nonostante le prestazioni altalenanti.

Attacco

I veri problemi in vista di domenica prossima riguardano l'attacco. La società bianconera dovrà fare a meno quasi sicuramente di una delle sue punte di diamante. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, il giocatore spagnolo è ancora fermo ai box. Il recupero per domenica è praticamente insperato. Non solo lui però, sono altri due i giocatori che saranno costretti a vedere il match dalla tribuna. Il primo è stato fondamentale in questo inizio di campionato, parliamo di Nacho Pussetto. Il secondo è l'oggetto misterioso del mercato bianconero, stiamo parlando del nigeriano Isaac Success, ieri appena entrato in campo, si accascia al suolo, probabilmente si tratta di un infortunio muscolare. Mentre ad Udine non splende il sole, a Bologna tutto va per il meglio. Recuperati tutti i degenti <<<