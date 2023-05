Udinese – Dall’infermeria alla questione rinnovi: la giornata bianconera

Giornata difficile quella appena terminata per la squadra bianconera. Oggi non ci sono stati allenamenti al centro sportivo Bruseschi, ma sicuramente è rimasta negli occhi di tutti l'oscena prestazione di ieri pomeriggio contro la viola. Una sconfitta che non fa solo male alla classifica, visto che l'ottavo posto diventa irraggiungibile ma anche al morale dei giocatori. Quella di ieri è stata probabilmente una delle peggiori partite della stagione. Gli uomini di Andrea Sottil che non sono mai riusciti a mettere in difficoltà gli avversari.

Adesso non si può fare altro che mettere i piedi per terra e concentrarsi sui prossimi incontri. Si scenderà in campo domenica pomeriggio per la sfida ai biancocelesti di Maurizio Sarri. La squadra proverà in tutti i modi a recuperare alcuni assenti come Beto e Success, anche se non filtra alcun tipo di ottimismo. Oltre al campo, bisogna anche iniziare a guardare il mercato. Sono ben tre i calciatori in scadenza ed al momento non c'è nessuna novità sul loro possibile prolungamento. Arslan, Nestorovski e Pereyra decideranno il loro futuro nelle prossime settimane, ma la mancanza di notizie fa sicuramente preoccupare tutti i tifosi. Vedremo quale sarà la conclusione del club. Tornando sul match di ieri, non perdere le pagelle dell'incontro. Ecco i voti di Fiorentina-Udinese <<<