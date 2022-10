Notizie Udinese – Reparto infortunati: Becao lavora per domenica / Il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo si fa il punto anche con gli infortunati

Redazione

Il team bianconero si ode la sua posizione in classifica, parliamo di un terzo posto con venti punti e a pari merito con i prossimi avversari in campionato (i biancocelesti) e i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Un momento sicuramente positivo e che viene anche foraggiato dai continui risultati positivi in arrivo. Il pareggio di domenica contro l'Atalanta è stato sicuramente molto divertente, ma ha fatto notare che i friulani non sono così in alto per caso. Una squadra che ha lavorato benissimo sul progetto nelle ultime due stagioni e di conseguenza oggi può vantare questa posizione e questo tipo di gioco. Nel frattempo, però, bisogna pensare partita per partita proprio come sta facendo l'infortunato Rodrigo Becao. Il giocatore lavora in vista del prossimo incontro, c'è da capire se ci sarà.

Il roccioso difensore centrale brasiliano è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori migliori (se non il migliore) in questo avvio di stagione. Diverse prove messe in fila e tutte molto soddisfacenti, a tal punto che la Lega Serie A lo ha candidato come uno dei migliori giocatori del mese di Settembre. Un riconoscimento importante e che mette in guardia tutti sulle sue capacità. Ora, però, bisogna vedere se riuscirà a recuperare in vista del prossimo incontro. Contro i biancocelesti di Maurizio Sarri c'è bisogno di tutti, dal primo all'ultimo.

Ci sarà all'Olimpico?

Rodrigo Becao non è ancora sicuro di esserci per il prossimo match. Il centrale si era fermato settimana scorsa per via di un problema muscolare e al momento sembra ancora non aver recuperato al meglio. In caso di assenza, verrà riconfermata la difesa dell'altro giorno con Perez, Jaka Bijol ed Enzo Ebosse pronti per dare tutto e fermare gli avversari. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere le dichiarazioni fatte dal direttore dell'area tecnica. Ecco le parole di Pierpaolo Marino <<<