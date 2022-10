News Udinese – Verso i biancocelesti: Sfida tra squadre d’alta classifica

Ieri sera si è conclusa la nona giornata del nostro campionato ed è arrivato il momento di fare il punto in vista della prossima

Il team bianconero ricomincerà oggi pomeriggio a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua in campionato. Il match che arriva domenica prossima, però, non sarà dei più semplici ed anzi gli avversari sono in uno stato di forma clamoroso. I biancocelesti guidati da Maurizio Sarri si trovano a pari punti con l'Udinese, ma soprattutto giocano un calcio di ottima fattura. Andiamo a vedere nel dettaglio i punti di forza del team gestito dal tecnico ex Napoli. Arginarli sarà molto difficile, ma si prospetta un altro incontro molto divertente.

Il passo in avanti più importante fatto dalla squadra della capitale nel corso di questa stagione è sicuramente la difesa. Ad oggi sono solo cinque i gol presi (seconda migliore del nostro campionato). L'Udinese, però, non sarà intimorita da questo dato visto che prima di questa giornata l'Atalanta era riuscita a prendere due gol in tutto il campionato, ma solo domenica ne ha presi altri due. Dato che evidenzia nel migliore dei modi la forza dei bianconeri in attacco. Inoltre la squadra del presidente Lotito detiene un record che ha dell'incredibile. Gli uomini di Maurizio Sarri sono i primi nella storia della Serie A a vincere ben tre partite di fila per 4-0. Un record unico e che evidenzia nel migliore dei modi lo stato di forma che sta attraversando il team.

Attenzione al sergente

Se c'è un giocatore che bisognerà cerchiare con la matita rossa e provare ad arginare in tutti i modi è il sergente Milinkovic Savic. Quest'anno sta giocando in maniera divina ed ha già servito otto assist ai suoi compagni in sole nove giornate. Averlo in campo ti permette di giocare con serenità, visto che dai suoi piedi può sempre uscire una grande giocata.