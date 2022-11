Notizie Udinese – Infortuni muscolari, quanti problemi: il bollettino medico

Il team bianconero continua a fare il conto con gli infortuni. Nell'ultimo periodo diversi giocatori sono stati costretti ad arrendersi

La squadra guidata da Andrea Sottil continua a lavorare verso i prossimi impegni di campionato, stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza proprio come nel corso delle prime giornate. Da cinque partite a questa parte non arrivano più vittorie e sicuramente non fa piacere a nessuno. Adesso, però, c'è una vera e propria ultima chiamata per l'alta classifica, stiamo parlando dell'incontro con il Lecce di Baroni. L'ultimo periodo per i bianconeri è stato difficile, anche per via dei diversi infortuni arrivati e non ancora risolti. Ecco chi non ci sarà contro il Lecce e nelle prossime partite.

Il primo talento a dover alzare bandiera bianca (nonostante si tratti di un elemento fondamentale per la difesa dei friulani) è stato Rodrigo Becao. Al momento non ha ancora recuperato dall'infortunio e difficilmente riuscirà a farlo per venerdì, visto che non si sta ancora allenando in gruppo. C'è un po' più di speranza per le ultime partite, anche se resta difficile fare un calcolo visto che rischiare un giocatore poco prima di una lunga pausa non è mai il massimo. Non solo lui, però, ha avuto a che vedere con diversi infortuni. C'è un altro giocatore che si è dovuto fermare contro la Cremonese per via di un fastidio muscolare.

Altra bandiera bianca — Il secondo talento che ha rinunciato al match di venerdì è Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno è uscito anticipatamente dal campo ed ora dovrà vedere per quanto tempo starà ai box, anche se per la maggior parte degli addetti ai lavori la sua prima parte di stagione è praticamente terminata.