Notizie Udinese | Lovric: escluse lesioni, ma sarà out contro il Lecce

I due giocatori non hanno preso parte all'allenamento odierno. Il brasiliano rimanda ancora il ritorno in gruppo e quindi salterà anche la sfida con il Lecce. Notizie rassicuranti arrivano invece per Sandi Lovric, per il quale gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari. Al centrocampista è stata riscontrata l'infiammazione di una vecchia cicatrice muscolare. Situazione che, in via precauzionale, gli farà saltare la gara di venerdì. Lo staff bianconero conta di recuperarlo per la trasferta di La Spezia.