Una situazione che sicuramente non fa piacere al club e che si dovrà vedere senza uno dei suoi elementi più importanti nel corso delle prossime settimane. L'Udinese perde Jakub Piotrowski dopo il contrasto nel corso dell'ultimo match di campionato con i neroazzurri di Milano. Ecco cosa dicono gli esami strumentali.
Notizie Udinese – Infortunio Piotrowski: ecco l'esito degli esami
Un infortunio di primissimo livello per un calciatore che ha bisogno di iniziare a recuperare il prima possibile. Ecco tutti i dettagli
"Udinese Calcio comunica che, all'esito esami diagnostici effettuati, Jakub Piotrowski ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro con impegno capsulo-legamentoso. Il calciatore ha già iniziato l'iter conservativo riabilitativo del caso per tornare a disposizione nel giro di 4 settimane". Una buona notizia, visto che per molti si pensava ad uno stop ancora più lungo dopo le immagini viste sul campo.
