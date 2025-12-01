Udinese news – Infortunio Vlahovic: ora è ufficiale! I tempi di recupero

Spalletti perde Dusan Vlahovci: dal J medical sono arrivate le analisi definitive sui tempi di recupero dell’attaccante

Nella partita di sabato contro il Cagliari, la Juventus ha dovuto fare a meno di Dusan Vlahovic, costretto a lasciare il campo anticipatamente per un infortunio. Le prime valutazioni hanno rivelato che il calciatore serbo ha riportato una lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra.