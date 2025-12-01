mondoudinese udinese news udinese Udinese news – Infortunio Vlahovic: ora è ufficiale! I tempi di recupero

Udinese news – Infortunio Vlahovic: ora è ufficiale! I tempi di recupero

Luciano Spalletti
Spalletti perde Dusan Vlahovci: dal J medical sono arrivate le analisi definitive sui tempi di recupero dell’attaccante
L’Udinese si prepara ad affrontare la Juventus di Luciano Spalletti in occasione degli ottavi di Coppa Italia. Dall’infermeria torinese giungono pessime notizie per l’attacco.

Nella partita di sabato contro il Cagliari, la Juventus ha dovuto fare a meno di Dusan Vlahovic, costretto a lasciare il campo anticipatamente per un infortunio. Le prime valutazioni hanno rivelato che il calciatore serbo ha riportato una lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra.

Stando a quanto riportato dai giornali locali il serbo sarà out a tutti gli effetti dal momento che rischia tre mesi di stop. In tanti parlano di terapia per trattare l’infortunio. In ogni caso i tempi i tempi sono lunghi per Vlahovic. Le ultime di mercato  Il nuovo Modric in bianconero? Tutti i dettagli<<<

