L’Udinese si prepara ad affrontare la Juventus di Luciano Spalletti in occasione degli ottavi di Coppa Italia. Dall’infermeria torinese giungono pessime notizie per l’attacco.
Udinese news – Infortunio Vlahovic: ora è ufficiale! I tempi di recupero
Spalletti perde Dusan Vlahovci: dal J medical sono arrivate le analisi definitive sui tempi di recupero dell’attaccante
Nella partita di sabato contro il Cagliari, la Juventus ha dovuto fare a meno di Dusan Vlahovic, costretto a lasciare il campo anticipatamente per un infortunio. Le prime valutazioni hanno rivelato che il calciatore serbo ha riportato una lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra.
Stando a quanto riportato dai giornali locali il serbo sarà out a tutti gli effetti dal momento che rischia tre mesi di stop. In tanti parlano di terapia per trattare l'infortunio. In ogni caso i tempi i tempi sono lunghi per Vlahovic.
