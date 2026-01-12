Notizie Udinese – Infortunio Zaniolo: la nota ufficiale del club

Senza ombra di dubbio la notizia del momento per tutti i tifosi dell'Udinese. La squadra dovrà fare a meno di un calciatore molto importante come Nicolò Zaniolo e lo dovrà fare per circa 30 giorni. Il primo obiettivo prefissato è il rientro per la sfida di campionato con il Lecce del prossimo otto Febbraio, ma difficile fare programmi definitivi. Passiamo al comunicato ufficiale del club.
Nicolò Zaniolo sarà out per diverse settimane, ecco tutti i dettagli e la nota ufficiale emanata dalla società nel corso di queste ore
"Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito.
La pulizia meniscale del ginocchio destro é stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero". Restando sul tema Zaniolo, parte la caccia al sostituto. Quattro nomi per una maglia da titolare <<<
