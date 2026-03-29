Keinan Davis sta sorprendendo tutti a suon di gol e grandi prestazioni, proprio per questo motivo sembra essere arrivato il momento di iniziare a scrivere il suo futuro anche al di fuori dell'Udinese. Questo rendimento ha portato all'interesse da parte della nazionale giamaicana. Adesso la pala passa nelle mani del bomber, ecco il suo pensiero riguardo una possibile decisione di questo tipo.
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News Udinese – Inghilterra o Giamaica? Davis ha deciso, le sue parole
Nella nazionale dei tre leoni o dall'altra parte del mondo? La decisione di Keinan Davis deve arrivare nel corso delle prossime settimane
Proprio negli ultimi istanti ha fatto il punto: "Sto cercando di prendere il passaporto giamaicano". Un'affermazione che fa capire la possibilità dell'inizio di una nuova avventura dall'altra parte del mondo accantonando definitivamente il sogno inglese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Zaniolo presenta novità <<<
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