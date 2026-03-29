News Udinese – Inghilterra o Giamaica? Davis ha deciso, le sue parole

Keinan Davis sta sorprendendo tutti a suon di gol e grandi prestazioni, proprio per questo motivo sembra essere arrivato il momento di iniziare a scrivere il suo futuro anche al di fuori dell'Udinese. Questo rendimento ha portato all'interesse da parte della nazionale giamaicana. Adesso la pala passa nelle mani del bomber, ecco il suo pensiero riguardo una possibile decisione di questo tipo.