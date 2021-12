Rassegna stampa | Non se ne può più / Si inizia a pensare al futuro

La squadra bianconera , dopo la pausa nazionali, non è più riuscita a trovare un'entità ed un gruppo , se poi ci aggiungiamo gli infortuni di Pereyra e Becao il bottino non può essere altro che fallimentare. Solo due punti nelle prime quattro partite che la società friulana affronterà fino alla pausa natalizia.

Bisogna fare sicuramente di più, perché in questo modo non si va da nessuna parte. Rimane ancora veramente difficile una retrocessione, ma la squadra bianconera inizia a trovare dei fantasmi nel suo specchio. Non è proprio una situazione idilliaca quella che sta vivendo l'Udinese, infatti la società inizia ad interrogarsi.