News Udinese – Inizia la campagna abbonamenti / Tutte le info

Il team bianconero continua il suo programma di crescita. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Il team bianconero ha già iniziato a pensare e lavorare verso la prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua e mettere in difficoltà tutte le avversarie. Sicuramente stiamo parlando di una situazione non semplice, visto che ci sono stati diversi cambiamenti come il tecnico. Le prossime ore sono molto importanti visto che si inizierà a fare sul serio. Manca veramente poco al ritiro iniziale che si svolgerà sui campi italiani del Bruseschi, prima della partenza per l'Austria. Oggi iniziano ad uscire anche le prime informazioni sulla campagna abbonamenti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I dettagli

Iniziano ad esserci le prime date per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a sorprendere e di conseguenza avrà bisogno dei suoi sostenitori più cari, stiamo parlando dei tifosi. Settimana prossima dovrebbero uscire tutti i dettagli più importanti in funzione della campagna abbonamenti. Solo il 4 di Luglio (in concomitanza con la ripresa degli allenamenti) verrà aperta definitivamente la sessione per poter rinnovare il proprio amore con la società bianconera. Sicuramente ci sarà molto da fare, visto che nelle ultime stagioni (per via delle limitazioni) è stato difficile riuscire a fare grandi numeri. Da settimana prossima, però, ci sarà di nuovo la possibilità: un record da battere.

Il numero

Ai nastri di partenza l'entusiasmo è travolgente e sono in molti che non vedono l'ora di dire la propria e fare la differenza. Bisogna battere un numero tutt'altro che semplice da raggiungere, stiamo parlando della quota 14 mila raggiunta prima del Covid. La differenza sarà dettata sia dai prezzi che vorrà imporre il team, ma anche dal numero di protagonisti destinati a rimanere con le zebrette. Le prossime ore saranno decisive.