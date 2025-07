Notizie Udinese – Inizia il ritiro in Austria per i bianconeri: il punto

La squadra di mister Runjaic ha iniziato il suo viaggio in Austria in occasione del ritiro estivo nella città di Lienz

Adesso, la squadra si prepara a partire per l'Austria , dove trascorrerà dieci giorni di ritiro a Lienz. Durante questo periodo, i bianconeri avranno l'opportunità di affrontare lo Strasburgo il 30 luglio. Oggi, la formazione guidata da Runjaic dovrebbe iniziare il primo allenamento, fissato per le 17.

Queste saranno settimane cruciali di preparazione per i bianconeri, che devono raggiungere la forma fisica e mentale ideale per essere pronti per l'inizio della Serie A, previsto per lunedì 25 agosto contro l'Hellas Verona. Inoltre, Runjaic e il suo staff devono gestire le partenze di Bijol e Lucca, oltre all'imminente addio di Alexis Sanchez. La società è chiamata a muoversi sul mercato per fornire al tecnico tedesco dei rinforzi adeguati, in grado di sostituire coloro che hanno chiuso la loro avventura friulana.