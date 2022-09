News Udinese – Iniziano i primi problemi: un titolarissimo in diffida

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Ecco tutte le ultime sulla squadra. Un giocatore entra in diffida

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio oggi pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti e nessuno vuole dei cali di concentrazione. Quello costruito nelle prime sei giornate di campionato è stato davvero incredibile, ma la differenza tra una grande squadra ed un team normale arriva proprio adesso. Se il team riuscisse ad aggiungere anche continuità oltre che buone prestazioni si potrebbe andare davvero avanti in classifica generale. Nelle ultime ore, però, è arrivata una delle prime note dolenti di questa stagione. Il bianconero Destiny Udogie entra ufficialmente in diffida dalla prossima giornata. Questa notizia complica molte cose.

Con l'entrata in diffida di un giocatore di questa qualità, una sua squalifica potrebbe essere molto importante anche se fosse per un'unica giornata. Ricordiamo che la fascia sinistra è in una vera e propria emergenza in questo istante. L'infortunio di Adam Masina ha ridotto (e non di poco) le scelte su quella corsia, anche perché grazie alle sue prestazioni l'esterno italiano ha sterminato tutta la concorrenza. Il mister Andrea Sottil deve pensare già da adesso ad una possibile via alternativa ed al giocatore che sostituirà Udogie, visto che da adesso in poi ogni partita potrebbe essere quella decisiva e che completa la squalifica per una giornata.

Il possibile sostituto

Al momento il giocatore selezionato per poter prendere il suo posto in ogni evenienza è il nazionale camerunense Enzo Ebosse. Arrivato quest'estate dall'Angers, non vede l'ora di mettersi in mostra anche perché le occasioni per fare bene non sono state molte fino ad ora. Al momento due prestazioni di cui una da titolare (fuori ruolo) contro il Sassuolo. Partita non giocata al meglio, visto che la rete neroverde nasce da un suo errore.