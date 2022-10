Notizie Udinese – L’inizio di una nuova carriera per Di Michele: ecco dove

Da pochissime ore a questa parte un ex storico come David Di Michele sta per avviare la sua carriera all'interno del mondo del calcio. Si spera che anche in questo caso lo possa fare da protagonista, ma non più come calciatore ma bensì da allenatore. Dopo aver fatto le fortune di diversi club come il Lecce e proprio l'Udinese a suon di gol, adesso avrà lo stesso compito ma dovrà dirigere i suoi attaccanti e il resto della squadra dalla panchina. Ecco quale società ha affidato l'incarico al bomber da ben più di ottanta gol nella massima serie del calcio italiano.