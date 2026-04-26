Gokhan Inler sta lavorando intensamente con la squadra bianconera, il nuovo ruolo da direttore tecnico è decisamente interessante ed ha pensato di spiegarlo nel dettaglio in un'intervista rilasciata a Flashscore.com. "Quello che faccio è un lavoro che ti impegna a 360 gradi. La mia responsabilità è quello di essere dappertutto in tutti i momenti". Allo stesso tempo non è mancato anche qualche riferimento alla prima squadra ed ai suoi modi di lavorare. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle parole di Gokhan Inler anche sulla società e sull'Udinese.

Il punto di Inler sul mondo bianconero

Inler e Runjaic

Seconda stagione in bianconero, più precisamente all'Udinese e due annate in cui ha dato una vera e propria dritta a tutta la società. "L'Udinese è una società che sa dove scovare i talenti e soprattutto come farli esplodere, ce l'ha nel suo DNA e lo dimostra con costanza. I giocatori hanno tutto qua, ma devono capire quali sono i diktat". In conclusione: "Quando i calciatori arrivano all'Udinese, io ho un rituale che faccio per metterli sin da subito a loro agio". Cambiando rapidamente, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo resta in bianconero? Ecco le dichiarazioni del direttore Nani <<<