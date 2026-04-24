Il giornalista di Rai Sport ha parlato apertamente di quelli che potrebbero essere i prossimi passi per la squadra bianconera di Udine. L'Udinese sta cercando di pianificare al meglio questo finale di stagione, ma deve fare lo stesso con il suo futuro. La squadra ha bisogno di trovare buoni risultati ed ottimi punteggi, anche se non è affatto scontato con l'obiettivo che è quello di conquistare la parte sinistra della classifica. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni che riguardano un elemento fondamentale per la squadra di Udine, stiamo parlando di Oumar Solet. Le parole di Repice sul difensore centrale francese.

Le dichiarazioni di Oumar Solet

Solet e Coincecao

"L'Udinese è una squadra forte fisicamente, ma se devo dire qual è il profilo che mi piace più di tutti è senza ombra di dubbio Oumar Solet. Un calciatore che è pronto per fare la fortuna del club, anche perché può dire la sua in qualsiasi campionato europeo e in qualsiasi squadra". Parole che promuovono a tutti gli effetti il rendimento di un calciatore come quello bianconero. Non perdiamo un secondo e passiamo alle ultime dal mercato. Arthur Atta sotto osservazione da un top team: tutti i dettagli <<<