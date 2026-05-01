Gokhan Inler continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le novità che ha annunciato nel corso dell'ultima intervista rilasciata per Tuttosport. Il direttore dell'Udinese ha parlato della sua esperienza che dura oramai da quasi due stagioni complete: "In questo club vivono e convivono tante culture diverse, di conseguenza diventa un'ottima scuola. Il discorso che fai ad un Europeo può non funzionare allo stesso modo con un Sud Americano, ma sta a te capirlo. Le regole devono essere uguali per tutti, però ogni giocatore ha un suo modo per essere gestito". Passiamo alle dichiarazioni su due super talenti come Oumar Solet e Nicolò Zaniolo.

Il punto sui talenti bianconeri

Inler e Runjaic

"Solet e Zaniolo sono due calciatori molto importanti per noi, ma c'è da dire che hanno fatto bene anche perché si sono trovati in un ambiente sano che li ha messi nelle migliori condizioni per raggiungere l'attuale rendimento". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il futuro di Oumar Solet è tutto da scrivere, non perdiamo un secondo. Il difensore verso i neroazzurri? Ecco le ultime che arrivano da parte dell'Udinese <<<