News Udinese – Inler torna in bianconero? Ecco il suo nuovo incarico

Gokhan Inler potrebbe tornare a dire la sua con la casacca bianconera dell'Udinese. Non sul campo da gioco, ma in altre vesti. Ecco i dettagli

Gokhan Inler è pronto a tornare nel mondo del calcio. Non dal solito ingresso che immette nel campo i 22 titolari prescelti, bensì è stata scelta un'altra modalità. Proprio in queste ore ha confermato di aver completato tutto l'iter per poter diventare direttore sportivo. L'Udinese sta pensando seriamente ad affidarli questo importante incarico.