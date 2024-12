Inter-Udinese | Abankwah: “Non abbiamo sfruttato le nostre chance”

"Una partita difficile e un avversario difficile. Abbiamo avuto le nostre opportunità ma non siamo riusciti a sfruttarle, alla fine bravi a non regalare un passivo più pesante".

Come va il tuo percorso di crescita con il club?

"Sono contento del mio percorso con questa società visto che stagione dopo stagione sto trovando sempre più spazio. Credo di aver fatto la scelta giusta che mi ha dato la possibilità anche di andare in prestito e tornare pronto per vestire questa maglia. Non posso dire nient'altro oltre che essere contento".