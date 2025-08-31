Inter 1-2 Udinese | Atta e Davis fanno sognare: top e flop del match

L'Udinese continua a lavorare e si gode una vittoria che è un'impresa sotto tutti i punti di vista. Ecco tutti i dettagli sulla sfida

Un doppio top, parliamo dell'autore della prima rete: Keinan Davis . Il calciatore inglese è praticamente gelido dal dischetto e non si fa ingannare portando così sul pareggio la squadra bianconera. Non solo le reti, ma anche una partita di ripartenze e di una sostanza senza alcun tipo di senso.

IL SUPER TOP

Atta ha messo a referto la rete della vittoria, ma non è l'unico ad aver giocato una partita perfetta. Un grande voto e merito va dato ad una coppia che è stata ufficialmente scoperta: Thomas Kristensen e Oumar Solet sono pronti per dominare la Serie A. Restando sul match, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Inter-Udinese <<<