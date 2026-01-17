Le dichiarazioni di mister Christian Chivu alla fine dei novanta minuti di gioco tra i neroazzurri di Milano e i bianconeri del Friuli.
Udinese 0-1 Inter | Chivu fa il punto: “Grande lavoro della squadra”
Le dichiarazioni di mister Christian Chivu alla fine dei novanta minuti di gioco tra i neroazzurri di Milano e i bianconeri del Friuli
Il punto sugli attaccanti—
"La squadra ha giocato una grande partita e c'è da dire che abbiamo degli attaccanti che si completano, perché tutte e quattro le punte a mia disposizione danno sempre tutto dal primo fino all'ultimo minuto di gioco".
Solidità difensiva invidiabile—
"Nel corso di queste sfide abbiamo messo in campo una grande solidità difensiva e le soluzioni le adottiamo anche in base alla partita che ci tocca fare. Posso solo dire che tutta la squadra sta facendo davvero un gran lavoro. Vogliamo essere competitivi fino in fondo per una stagione che per il momento non è affatto male".
