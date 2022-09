Udinese-Inter / Il commento del match: “Salutate la capolista”

Il team bianconero non si ferma più. Arriva l'ennesima vittoria in campionato ed ora il primo posto è dei friulani

Redazione

Nel primo tempo l'Udinese cerca sin da subito di fare il suo gioco e non si fa influenzare dall'avversario. Su un ottimo recupero nel mezzo, Sandi Lovric ha la prima occasione da gol del match, ma la palla termina al lato. Al quinto minuto Nicolò Barella serve una doccia gelata ai fans bianconeri, visto che con una punizione perfetta permette alla beneamata di passare in vantaggio. L'Udinese non demorde e continua a giocare un match incredibile, con la squadra che intorno alla metà della prima frazione si porta in pareggio grazie alla deviazione di Skriniar su una punizione di Pereyra. L'argentino sicuramente tra i migliori in questo inizio di partita.

Nel secondo tempo la partita diventa più effervescente e tutte e due le squadre hanno dato tutto sul campo da gioco. Tra ripartenze e giocate di fino, la partita si candida tra le migliori di questo inizio di stagione. L'Udinese intorno al 55esimo ha una grandissima occasione da gol, ma non riesce a sfruttarla con Beto e Pereyra. I neroazzurri si portano in vantaggio, ma il VAR annulla tutto per un fuorigioco netto. A venti dalla fine l'Udinese ha una tripla occasione da gol con Deulofeu, ma non riesce a portarsi in vantaggio ed al massimo colpisce un palo. A pochissimo dalla fine l'Udinese riesce a trovare il gol del vantaggio. Un cross perfetto di Deulofeu, ma soprattutto uno stacco pauroso da parte di Bijol che anticipa tutti. Nel recupero conclude l'opera d'arte Tolgay Arslan e il match si conclude sul 3-1.

Le conclusioni

Al termine dell'incontro resta un'ottima impressione da parte dell'Udinese che conferma di essere in uno stato di forma strepitoso, ma soprattutto di giocare un calcio di grande livello. Dopo la prova odierna la vittoria è il risultato più giusto, un risultato che serve a far capire che l'Udinese non può avere paura di nessuno. Una squadra costruita benissimo e che sa come fare la differenza sul campo da gioco. Non perdere tutti i voti assegnati al termine dell'incontro. Ecco le pagelle di Udinese-Inter <<<