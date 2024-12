Inter-Udinese | Runjaic: “Con l’Inter è difficile e in più abbiamo regalato”

Terminata da qualche istante la sfida di Coppa Italia tra i neroazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri allenati da Kosta Runjaic. Le parole

Nicola Badursi 19 dicembre - 23:37

Terminata da qualche istante la sfida di Coppa Italia tra i neroazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri allenati da Kosta Runjaic. Non perdiamo tempo ed andiamo con le dichiarazioni del mister ex Legia Varsavia.

Com'è giocare contro l'Inter? — "Contro l'Inter non è mai facile giocare anche perché è uno dei migliori club in Serie A. Poi se regaliamo anche delle reti, poi abbiamo praticamente in maniera immediata i feedback e diventa ancora più difficile giocare con l'Inter. Oggi abbiamo giocato bene e ci abbiamo provato, ma non dovevamo concedere dei gol semplici. Alla fine è una vittoria meritata per i neroazzurri e ci da la possibilità di avere delle rotazioni e mettere in campo diversi giocatori giovani".

Su Sanchez? — "Sono felice che è tornato. Conosciamo la sua storia e sappiamo che si è infortunato durante la preparazione ed è stato anche più veloce di quanto ci aspettavamo. Con lui comunichiamo minuto per minuto e secondo me ha fatto anche abbastanza bene. Questa è stata una partita positiva, ma ha bisogno di tempo e di non essere sovraccaricato".

Le condizioni dei vari centrocampisti e il punto su Bijol? — "Stavo pensando già prima del match a determinate rotazioni, ma volevo comunque giocare un buon match e non fare troppe rotazioni. Dopo 45 minuti e sotto 2-0 ho iniziato a guardare i prossimi incontri e di conseguenza metterlo fuori per preservalo e soprattutto per farlo riposare visto che gioca praticamente sempre anche con la nazionale. Inoltre condivido che anche Abankwah ha giocato un ottimo incontro e mi è piaciuta la prestazione di Kabasele nel mezzo della difesa. Sono positivo per Sandi Lovric e dovremmo averlo già questo lunedì, Payero è in campo ma non ancora con il team e di conseguenza lo rivedremo tra qualche giorno. Zarraga ha bisogno ancora di 2/3 settimane. Davis sta tornando in forma ma non ancora pronto per essere con il team".