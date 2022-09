Udinese-Inter / Le dichiarazioni di Inzaghi: “La reazione di Bastoni ci sta”

Il team bianconero si gode la prima posizione in classifica. Nel frattempo non perdere le parole di mister Inzaghi al termine del match

Il team bianconero ha vinto anche oggi ed adesso si gode la prima posizione in classifica (seppur momentanea). I tifosi sono in estasi e sanno che potranno sempre dire la loro in vista dei prossimi impegni di campionato. Questa era una squadra che mancava da tantissimo tempo ed erano anni che non si vedeva un team con questa cattiveria e voglia di fare la differenza. I neroazzurri si devono inchinare alla loro forza e fare un passo indietro. Nel frattempo ecco le dichiarazioni di mister Inzaghial termine dell'incontro. Le parole del mister di Piacenza.