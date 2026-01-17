Sfida accesissima tra Udinese ed Inter con i neroazzurri che hanno dato il massimo per imporsi sui bianconeri. Ecco tutti i dettagli e la moviola della sfida.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Inter | La moviola del match: l’analisi dei fischi controversi
udinese
Udinese-Inter | La moviola del match: l’analisi dei fischi controversi
Sfida accesissima tra Udinese ed Inter con i neroazzurri che hanno dato il massimo per imporsi sui bianconeri. Ecco tutti i dettagli
La moviola del primo tempo—
20’ - Lautaro Martinez sigla la rete del vantaggio dei neroazzurri con un’azione pressoché perfetta ed una grande finta a rientrare. Nulla da segnalare e gol nettamente regolare.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Arriva il nuovo difensore centrale? Colpo da cinque milioni <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA