Udinese-Inter | Le formazioni ufficiali: Runjaic e Chivu soprendono

La sfida con i neroazzurri di Christian Chivu è alle porte. Non perdiamo tempo ed ecco le decisioni ufficiali dei due tecnici per il match tra l'Inter e l'Udinese. Una partita complessa per i bianconeri, che proveranno a bissare il grande successo di inizio campionato. Ecco le formazioni ufficiali.
Udinese (4-4-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet, Alessandro Zanoli; Jurgen Ekkelenkamp, Jesper Karlstrom, Jakub Piotrowski, Hassane Kamara; Keinan Davis, Arthur Atta. Mister Kosta Runjaic
Inter (3-5-2): Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhytarian, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Lautaro Martinez. Mister: Christian Chivu
