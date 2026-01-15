Sempre più vicina la sfida di campionato tra i neroazzurri di Cristian Chivu e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Partita decisamente importante per la squadra di casa che ha bisogno di trovare la vittoria per tornare a scalare la classifica. Ghiotta occasione per i neroazzurri che proveranno ad aumentare il distacco dalle avversarie. Passiamo alle probabili formazioni.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Inter | Le probabili formazioni: possibile turnover neroazzurro
udinese
Udinese-Inter | Le probabili formazioni: possibile turnover neroazzurro
Si avvicina a grandi passi la sfida di campionato tra i neroazzurri di Cristan Chivu ed i bianconeri di mister Kosta Runjaic. I dettagli
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Arthur Atta, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Hassane Kamara; Adam Buksa, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic
Inter (3-5-2): Yann Sommer, Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Lautaro Martinez. All: Cristian Chivu
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Davis in Turchia? Macchè, ecco la decisione dei Pozzo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA