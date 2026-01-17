Udinese 0-1 Inter | Parla Kosta Runjaic: “Atta non mi è piaciuto”

Alla fine della sfida di campionato tra i neroazzurri di Christian Chivu e i bianconeri di Kosta Runjaic, ha fatto il punto il mister della squadra di casa

Nicola Badursi 17 gennaio - 17:32

Le scelte ed i cambi — "Volevamo pressare alti, ma ci sta una prova del genere visto che siamo una squadra in continua crescita. Per certi tratti della gara siamo riusciti nel nostro intento, direi di non paragonare il primo tempo che abbiamo giocato con il secondo".

La posizione di Atta — "Di Arthur Atta posso dire che oggi non mi è piaciuto, non ha interpretato il ruolo che gli ho dato nel modo in cui gliel'ho richiesto. Una prova al di sotto delle aspettative di un calciatore a cui manca ancora il ritmo partita".

L'infortunio di Piotrowski — "Il calciatore ha sentito parecchio dolore e di conseguenza non possiamo fare altro che attendere gli accertamenti che ci saranno nel corso delle prossime settimane".

