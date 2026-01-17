Udinese-Inter | Parla Kristensen nel PRE: “Siamo migliorati tantissimo”

Della prepartita del match tra Inter e Udinese ha fatto il punto della situazione il difensore centrale dei Bianconi neri del Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando del danese Thomas Kristensen, componente decisamente molto interessante della rosa...

Lorenzo Focolari Redattore 17 gennaio - 14:34

" Rispetto alla partita d'andata, giocate sempre contro i nerazzurri di Milano, siamo migliorati davvero tanto. L'obiettivo odierno è quello di far capire che possiamo far male anche all'Inter".