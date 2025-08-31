L'Inter e l'Udinese si sono date battaglia in quel di San Siro, ad uscirne vincitrice è la squadra bianconera con una grande prestazione che è senza ombra di dubbio una delle migliori da quando mister Kosta Runjaic è arrivato in quel di Udine. Tutti i dettagli e le dichiarazioni di coach Christian Chivu.
Inter 1-2 Udinese | Chivu: “Solet e Kristensen hanno fatto un super match”
L'Inter e l'Udinese si sono date battaglia in quel di San Siro, ad uscirne vincitrice è la squadra bianconera con una grande prestazione
Cosa è successo nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo?—
"La partita si era messa bene, ma non eravamo fluidi e facevamo fatica a costruire e di conseguenza trovare profondità. Su una situazione difficile è arrivato il rigore contro e perso definitivamente la lucidità e la motivazione. Si capiva che la squadra stava faticando. Nel secondo tempo meglio, ma con il passare del tempo abbiamo perso la giusta caparbietà e le occasioni avute non le abbiamo trasformate in rete".
Cosa ha chiesto alla squadra?—
"Serve trovare più lucidità e di far girare più veloce la palla oltre che creare superiorità. Finché c'è stata la lucidità siamo riusciti a farlo, poi non siamo stati in grado di riprenderla".
