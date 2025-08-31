Inter-Udinese | Parla Nani: “Zaniolo? Vi dico che…”

Il direttore dell'Udinese ha detto la sua qualche istante prima dell'incontro di campionato tra i neroazzurri di Chivu e i bianconeri

Il direttore dell'Udinese ha detto la sua qualche istante prima dell'incontro di campionato tra i neroazzurri di Chivu e i bianconeri allenati da mister Kosta Runjaic. Una chance per parlare anche di mercato, non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli oltre che le parole del D.T.

"Zaniolo è un giocatore con qualità ben superiori al livello dell'Udinese e valutazioni troppo più alte delle nostre abituali. Sarebbe un sogno, ha le caratteristiche che cerchiamo, ma al momento è un giocatore del Galatasaray, che se lo vuole tenere stretto".