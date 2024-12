Inter 2-0 Udinese | Le parole di Inzaghi: “Felice di aver cambiato”

I neroazzurri di Inzaghi e i bianconeri allenati da Runjaic. Non perdiamo tempo ed andiamo con le dichiarazioni del mister campione d'Italia

Nicola Badursi 19 dicembre 2024 (modifica il 19 dicembre 2024 | 23:38)

Terminata da qualche istante la sfida di Coppa Italia tra i neroazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri allenati da Kosta Runjaic. Non perdiamo tempo ed andiamo con le dichiarazioni del mister campione d'Italia in carica.

La miglior risposta ottenuta questa sera? — "Per un allenatore cambiare 8/9 giocatori e vedere la squadra giocare in questo modo è un grande segnale, ma non avevo dei seri dubbi. Questo un match in cui avevamo tutto da perdere contro un club che ha comunque dei giocatori importanti. Sono soddisfatto e dobbiamo andare avanti in questo modo".

Come stanno Barella ed Acerbi? — "Per Acerbi e Pavard è un po' più avanti. Acerbi e vedremo se per Cagliari tornerà, mentre per Barella vediamo con il Como o al massimo Cagliari. Per il francese ci vorrà qualche giorno in più, ma sta lavorando molto bene".

Sblocco Taremi? — "Importante sia per Lautaro che per Taremi dico di stare tranquilli, perché le prestazioni ci sono e fanno un grandissimo lavoro. So che per un attaccante è importante far gol, ma da allenatore sono tranquillo perché giocano per la squadra".

Il punto su Correa — "Lunedì sarebbe dovuto entrare con i biancocelesti, poi c'è stato il cambio di Barella e Dimarco che sono stati forzati e non è potuto entrare. Sta bene e siamo contenti per quello che sta facendo".

Un parere su Arnautovic — "Di Arna se ne parla anche troppo. Lui per noi è un calciatore molto importante ed al 100% nel gruppo. Lui sa che devo prendere delle decisioni, ma sa anche che quando lo si chiama in causa sa fare queste prestazioni". Restando sul match, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Inter-Udinese <<<