L'Udinese si gode tre punti clamorosi in quel di San Siro. La squadra neroazzurra è stata sconfitta e vanno fatti grandi meriti al club bianconero per quanto fatto vedere. Passiamo alle dichiarazioni del mister.
Inter 1-2 Udinese | Runjaic: “Mercato? Stiamo lavorando, vedremo…”
Cosa hai detto ad Atta?—
"Tutti i giorni parlo con i giocatori e quest'anno ho detto che da lui mi aspetto un calciatore che crea il suo profilo oltre che essere un ottimo centrocampista. Quest'anno deve essere più pericoloso dal punto di vista offensivo".
Sei riuscito a limitare le qualità dell'Inter, pareri?—
"Sì, loro hanno molta qualità e sappiamo quanto sono pericolosi in transizione proprio per questo abbiamo giocato con coraggio. In qualche momento siamo stati confusionari in difesa (soprattutto nel primo tempo, ndr), ma del secondo tempo sono molto soddisfatto per come abbiamo difeso e come ci siamo sacrificati".
Cosa si aspetta dal mercato?—
"Manca sempre meno, ma ci sono delle persone che stanno lavorando alle mie spalle. Vedremo cosa ci porterà il mercato".
