Udinese-Inter | Runjaic in conferenza? Ecco data ed orario

Mister Kosta Runjaic in conferenza stampa per parlare nel migliore dei modi del prossimo incontro di campionato contro l'attuale capolista della nostra serie A: i neroazzurri allenati da Christian Chivu. La conferenza è stata fissata proprio nel corso di questi istanti e sarà per venerdì 16 Gennaio 2026 alle ore 14:30 .

Conferenza dai contenuti sicuramente interessanti visto che si avranno più info sul futuro di Nicolò Zaniolo e il recupero post operazione. Allo stesso tempo si capirà quali potrebbe essere l'undici titolare e se Arthur Atta è finalmente pronto per una maglia dal primo minuto di gioco. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Tre cessioni alle porte: ecco tutti i dettagli <<<