Inter-Udinese / A San Siro la grande chance? Lucca vuole essere titolare

L'Inter a San Siro sarà la grande chance per Lucca. Dopo i primi quattro gol in campionato, ha ancora voglia di sorprendere e confermarsi

L'Udinese è sempre più vicina alla sfida di campionato contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. Un match difficilissimo che la squadra, ha grande voglia di affrontare per far vedere a tutte le sue qualità. Allo stesso tempo Lorenzo Lucca non vede l'ora di dimostrare ancora una volta tutte le sue qualità.