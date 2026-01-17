Udinese-Inter | Le scelte di Runjaic e Chivu: la probabile formazione

L'Udinese di mister Kosta Runjaic e i neroazzurri di Christian Chivu sono pronti per fare la differenza sul campo da gioco. Una sfida decisamente importante e per certi versi complessa con i neroazzurri che vogliono dire la loro allungando in classifica, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle probabili formazioni.
La sfida di campionato è oramai alle porte, con la squadra che ha grande voglia di ripartire come mostrato nel girone d'andata: le probabili
Udinese (3-5-1-1): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jurgen Ekkelenkamp, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Hassane Kamara; Arthur Atta, Keinan Davis. Mister: Kosta Runjaic.
Inter (3-5-2): Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Davide Frattesi, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito. Mister: Christian Chivu.
