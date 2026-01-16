Udinese-Inter | Scelto il direttore di gara: ecco tutti i dettagli

L'Udinese e i neroazzurri di Christian Chivu sono pronti per il prossimo incontro di campionato. La società bianconera sa che dovrà disputare un match praticamente perfetto per poter portare a casa un risultato simile a quello dell'andata. Passiamo alla designazione arbitrale che è stata annunciata nel corso di questi minuti.

Il direttore di gara nel corso della prossima partita sarà Di Bello della sezione di Brindisi. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Bercigli e Zingarelli. Quarto uomo designato è Feliciani ed al VAR spazio alla coppia Mazzoleni come primo e come assistente La Penna. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese punta al post Atta, ecco il nuovo nome <<<