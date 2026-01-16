L'Udinese e i neroazzurri di Christian Chivu sono pronti per il prossimo incontro di campionato. La società bianconera sa che dovrà disputare un match praticamente perfetto per poter portare a casa un risultato simile a quello dell'andata. Passiamo alla designazione arbitrale che è stata annunciata nel corso di questi minuti.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Inter | Scelto il direttore di gara: ecco tutti i dettagli
udinese
Udinese-Inter | Scelto il direttore di gara: ecco tutti i dettagli
I neroazzurri di mister Kosta Runjaic hanno fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sull'affare
Il direttore di gara nel corso della prossima partita sarà Di Bello della sezione di Brindisi. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Bercigli e Zingarelli. Quarto uomo designato è Feliciani ed al VAR spazio alla coppia Mazzoleni come primo e come assistente La Penna. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese punta al post Atta, ecco il nuovo nome <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA