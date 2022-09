Udinese-Inter / Le parole di Sottil: “Voglio una squadra feroce”

Il mister bianconero si prepara per quello che sarà il match più importante della sua breve carriera in Serie A. Domani alla Dacia Arena arriverà l'Inter di Simone Inzaghi, in quella che se vinta è una partita che potrebbe portare l'Udinese al primo posto in classifica. Un risultato unico e che al termine della seconda giornata mai nessuno si sarebbe aspettato. Il team friulano non vuole smettere di sognare e di conseguenza giocherà il match di domani pomeriggio a viso apertissimo. La partita è stata presentata (in conferenza stampa) dal tecnico Andrea Sottil. Ecco le sue dichiarazioni in vista del prossimo incontro.