Inter-Udinese finisce 3-1 | Il commento e gli highlights del match

Bijol era diffidato e invece di temporeggiare, al 46esimo minuto, decide di abbattere Dzeko guadagnandosi un cartellino giallo più che evitabile. Salterà la prossima partita contro lo Spezia. Al 73esimo minuto l'Udinese riparte in contropiede. 4 bianconeri contro 2 nerazzurri. Success si mette in proprio e decide di fare tutto da solo. Penetra nell'area di rigore avversaria ma si divora un gol clamoroso ignorando Beto che era completamente libero. Morale della favola?

L'Udinese fallisce l'occasione di portarsi in avanti e i nerazzurri ripartono in contropiede. Di Marco serve Mkhitaryan che con un golda fenomeno, (ri)sblocca il match: 2-1. Che peccato. La legge del calcio colpisce ancora: "gol fallito, gol subito". All'89esimo minuto Lautaro chiude i giochi e spegne le speranze dell'Udinese: 3-1. Molto male Bijol ma bisogna fare gli applausi anche a Lautaro che ha segnato un gran gol. Difficilmente Silvestri avrebbe potuto fare qualcosa in più. Ma non finisce qui. Ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<