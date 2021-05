Inter-Udinese, le parole dei protagonisti nel post-partita

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato ieri alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo aver perso 5-1 contro l'Inter

"E' fine stagione perché il calendario dice che è fine stagione ma noi non volevamo venire qui a fare una passeggiata. C'erano tre-quattro squadre da poter superare in classifica, e due-tre squadre che potevano superarci in classifica e quindi volevamo fare una partita seria. Tutto quello che potevamo far male quest'anno succede. L'Inter entra in area nostra due volte e ci fa due gol nel primo tempo. Nell'intervallo dico di provare una reazione e provare a tornare in partita e prendiamo subito un rigore che quest'anno non lo neghiamo a nessuno. Tutto quello che si poteva fare di male l'abbiamo fatto. Rinnovo? Perdere così oggi e a Napoli dà fastidio a me, ai tifosi, alla società. Detto questo l'Udinese resta in serie A e questo è l'importante, vedremo cosa potremo dare di più a questa squadra e sul mercato. De Paul? Non stava benissimo, ho deciso io di non fargli fare tutti i minuti per non rischiare. Sicuramente per questi due anni insieme posso dire che è un grande giocatore e una grande persona".