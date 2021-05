Mercato Udinese – Gotti: incontro atteso in settimana per decidere il futuro

Ecco le ultime notizie sul mercato dell'Udinese. A fine stagione si deciderà il futuro della panchina friulana. Ecco cosa sta succedendo

Redazione

MERCATO UDINESE - Il mercato dell'Udinese comincia proprio dalla panchina. Luca Gotti ha disputato una buona stagione e ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A. In particolar modo Sampdoria e Sassuolo potrebbero metterlo nel mirino. Ranieri e De Zerbi non saranno più i rispettivi allenatori delle due squadre e questo scenario dà il via alle danze. Il primo nome per la panchina blu cerchiata era quello di Stankovic. L'ex biancoceleste, nonché ex secondo di Stramaccioni quando sedeva sulla panchina friulana, ha appena rinnovato con la Stella Rossa per altri tre anni. Ecco allora che la Sampdoria potrebbe cambiare obiettivo e virare sul nome di Gotti che si fa sempre più interessante. Ma non finisce qui.

GOTTI INCONTRA IL CLUB

Le ultime indiscrezioni evidenziano come alla fine della stagione Gotti e la società siederanno a un tavolo per parlare del loro futuro. L'Udinese sembrerebbe abbia tutte le intenzioni di voler continuare il suo cammino con l'attuale allenatore. Ovviamente, Gotti vorrà avere anche delle certezze o quanto meno delle assicurazioni sul versante calciomercato. L'eventuale partenza di De Paul, Musso e Molina gonfierebbe le casse del club ma impoverirebbe l'organico bianconero. Non manca molto. Il 23 maggio si avvicina. L'Udinese affronterà gli attuali campioni d'Italia nella sua ultima partita stagionale. L'obiettivo decimo posto è sfumato ma si può ancora ritrovare una vittoria che manca da ormai parecchio tempo.

SERIE B

L'Inter potremmo dire che sia l'avversario sbagliato al momento giusto. I bianconeri non sono più in corsa per alcuna posizione. La zona retrocessione è stata ufficialmente constatata. Il Benevento è la terza retrocessa. I biancocelesti di Simone Inzaghi non sono riusciti ad imporsi con una vittoria sul Torino. Ai granada serviva un solo punto per conquistare l'aritmetica salvezza ed un punto è arrivato. C'è rammarico nello spogliatoio bianconero. La colonna di sinistra era un obiettivo raggiungibile ma purtroppo è sfumato.