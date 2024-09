Udinese-Inter | In vendita i biglietti del Big Match: tutti i dettagli

I neroazzurri e i bianconeri si troveranno sul campo da gioco per un match che sa tanto di scontro ad alta classifica: ecco tutti i dettagli

Sabato 28 Settembre al BluEnergy Stadium di Udine arriverà una super squadra come i neroazzurri di Simone Inzaghi. A partire da ieri alle ore 16:00 sono in vendita i biglietti per questo importantissimo incontro di campionato. Andiamo a vedere le fasi di vendita e tutti i prezzi.