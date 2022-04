News Udinese – La doppia intervista / Ai microfoni due giocatori bianconeri!

Nella giornata di ieri un difensore ed un centrocampista hanno parlato sia della squadra che di loro stessi. Ecco le loro parole...

Il difensore spagnolo in prestito dall'Arsenal ha parlato inizialmente del rapporto con la squadra: " Con Cioffi mi trovo molto bene, è stato il primo ad accogliermi come se fossi a casa. Mentre con Bram (Nuytinck) non c'è rivalità, ma una competizione fra professionisti". Poi continua elogiando il campionato di Serie A e anche l'Udinese: " La Serie A è molto tattica, il campionato è adatto a me e poi mi trovo bene ad Udine, la squadra è molto competitiva e gioca sempre per un unico risultato, la vittoria." Infine lo spagnolo ha parlato dei suoi idoli e dei migliori calciatore secondo le sue idee: "Da sempre mi ispiro ad un calciatore spagnolo che giocava nel Villareal, Carlos Marchena. Ma comunque ci sono molti giocatori fonti, per me, d'ispirazione e ammirazione. In Italia ci sono Bonucci e Chiellini, all'estero mi piace molto VanDijk."