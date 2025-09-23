Un Palermo che non riesce a ottenere risultati positivi al Bluenergy Stadium, affrontando un'Udinese più forte e concludendo il match con un 2-1. Queste sono le dichiarazioni del mister Filippo Inzaghi in conferenza stampa.
Udinese-Palermo | Inzaghi nel post partita al Bluenergy: le parole
Una partita con molti aspetti incoraggianti. "Abbiamo disputato i 40 minuti più entusiasmanti della stagione, ci siamo presentati in uno stadio di Serie A mostrando grande carattere e avremmo potuto anche segnare due gol, questo è l'unico rammarico”.
“Esco da qui deluso per la sconfitta ma soddisfatto per molte cose; contro una squadra di Serie A, al primo tiro rischi di subire un gol, ma abbiamo dimostrato di avere valore. Sono dispiaciuto per l'infortunio di Ranocchia, ci auguriamo non sia grave, ma in questo team un ragazzo esce e un altro entra mantenendo alta la qualità. C'erano tanti tifosi a sostenerci e questo ci riempie di gioia, dobbiamo continuare su questa strada. "
