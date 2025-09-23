Udinese-Palermo | Inzaghi nel post partita al Bluenergy: le parole

Un Palermo che non riesce a ottenere risultati positivi al Bluenergy Stadium , affrontando un'Udinese più forte e concludendo il match con un 2-1. Queste sono le dichiarazioni del mister Filippo Inzaghi in conferenza stampa.

Una partita con molti aspetti incoraggianti. "Abbiamo disputato i 40 minuti più entusiasmanti della stagione, ci siamo presentati in uno stadio di Serie A mostrando grande carattere e avremmo potuto anche segnare due gol, questo è l'unico rammarico”.