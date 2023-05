News Udinese – Com’è andata Italia-Brasile? / Sfida tra Pafundi e Martins

Si è conclusa da poche ore la sfida tra gli azzurri di mister Nunziata e il Brasile. Ecco come si sono comportati gli azzurrini nel match

Ieri in seconda serata è andata in scena la sfida tra gli azzurrini di mister Nunziata e il Brasile under 20. Una partita estremamente divertente che ha visto impegnati sul campo da gioco davvero tanti giocatori di ottimo livello. La nazionale italiana, però, ha giocato una partita di assoluto rispetto sotto tutti i punti di vista. Nel primo tempo non c'è mai stata sfida ed infatti dopo solo venti minuti il risultato era già di 3-0. Un punteggio unico se pensiamo alla potenza che il Brasile ha dimostrato in tutte le categorie del nostro calcio. Nella seconda frazione i verdeoro hanno fatto di tutto per poter rientrare nel match e ci sono riusciti, ma solo parzialmente visto che il risultato finale della sfida dice che l'Italia si porta a casa i tre punti e il 3-2 al triplice fischio finale.

Questa era soprattutto una sfida molto importante tra i giovani dell'Udinese. Da una parte l'azzurrino classe 2006 Simone Pafundi e dall'altra il brasiliano arrivato dalla Fluminense Matheus Martins. Il primo ha giocato una partita davvero pazzesco, nonostante i quattro anni in meno con la maggior parte dei giocatori scesi sul campo da gioco. La differenza non si è quasi mai avvertita e sin dai primi minuti il numero 80 ha messo in grandissima difficoltà tutti gli avversari. Per Simone arriva anche un assist da calcio piazzato con gran gol di testa da parte di Cesare Casadei.

Grande delusione — Per Matheus Martins il discorso è completamente diverso. Da lui ci si aspettavano le giocate che avrebbero potuto condurre il Brasile alla vittoria, ma alla fine non sono arrivate. Infatti al termine della prima frazione di gioco è stato sostituito per dare spazio a un suo compagno di squadra. Si spera che nelle prossime partite Mathues possa mettere in mostra tutte le sue capacità.