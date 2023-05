Udinese | Pafundi dal ritiro: “Sono pronto per questa bellissima esperienza”

L'Udinese si prepara sui campi del Bruseschi alla sfida di domenica sera contro la Lazio. Servirà un'Udinese diversa da quella vista a Firenze per battere i biancocelesti che faranno di tutti per ottenere i tre punti. Sottil è ancora alle prese con la situazione legata al rientro di Beto che anche questa settimana si è allenato a singhiozzo e non è detto che riesca a scendere in campo dopodomani. Un altro giocatore che sicuramente non ci sarà è Simone Pafundi. Il talentino della Nazionale ha lasciato Udine nei giorni scorsi per prendere parte il ritiro pre Mondiale U-20.